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НБУ отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета Укрэксимбанка

НБУ отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета Укрэксимбанка

Киев  •  УНН

 • 14467 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Национальный банк Украины отклонил кандидатуру главы наблюдательного совета государственного АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Нацбанк рассмотрел пакеты документов, а также провел тестирования и собеседования с пятью (из девяти) членов наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк". По результатам оценки соответствия квалификационным требованиям, Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка решил отказать в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Торстена Пауля", - указали в НБУ.

Национальный банк, как отмечается, потребует замены его кандидатуры в соответствии с законом.

В то же время по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям регулятор решил согласовать следующих лиц:

  • Викторию Страховую (представителя государства от Президента Украины).
  • Юрия Буцу (представителя государства от Кабинета министров Украины).

"Положительными также являются результаты тестирования и собеседования, проведенных с независимыми директорами - Оляной Гордиенко и Сергеем Коновцем. Окончательные решения по ним будут приняты после устранения отдельных замечаний к представленным документам", - указали в Нацбанке, добавив, что решение по остальным членам наблюдательного совета будут приняты после прохождения ими тестирования и собеседования.

Ранее НБУ отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка.

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