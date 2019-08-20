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Актуальне
НБУ відхилив кандидатуру голови наглядової ради Укрексімбанку

НБУ відхилив кандидатуру голови наглядової ради Укрексімбанку

Київ • УНН

 • 14472 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Національний банк України відхилив кандидатуру голови наглядової ради державного АТ "Укрексімбанк" Торстена Пауля. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Нацбанк розглянув пакети документів, а також провів тестування та співбесіди з п'ятьма (з дев'яти) членів наглядової ради АТ "Укрексімбанк". За результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам, Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Нацбанку вирішив відмовити у погодженні кандидатури незалежного директора, голови наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Торстена Пауля", - вказали у НБУ.

Національний банк, як зазначається, вимагатиме заміни його кандидатури відповідно до закону.

Водночас за результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам регулятор вирішив погодити таких осіб:

  • Вікторію Страхову (представника держави від Президента України).
  • Юрія Буцу (представника держави від Кабінету міністрів України).

"Позитивними є також результати тестування та співбесіди, проведених з незалежними директорами – Оляною Гордієнко та Сергієм Коновцем. Остаточні рішення щодо них будуть прийняті після усунення окремих зауважень до поданих документів", - вказали у Нацбанку, додавши, що рішення щодо решти членів наглядової ради будуть прийняті після проходження ними тестування та співбесіди.

Раніше НБУ відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку.

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