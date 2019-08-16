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Актуальне
НБУ відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку

НБУ відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку

Київ • УНН

 • 10794 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національний банк України відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку і висловив занепокоєння щодо продовження контракту з головою правління банку Андрієм Пишним. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Нацбанк відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку", - повідомили у НБУ, додавши, що розглянули пакети документів новообраних членів наглядової ради Ощадбанку та провів тестування і співбесіди з ними.

За результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам, як зазначається, було ухвалено рішення відмовити у погодженні таким особам:

  • Шевкі Аджунеру (голова наглядової ради, незалежний директор);
  • Олексію Грінченку (заступник голови наглядової ради, незалежний директор);
  • Олексію Резнікову (член наглядової ради, незалежний директор);
  • Дмитру Власову (член наглядової ради, представник від Верховної Ради);
  • Даніелю Білаку (член наглядової ради, представник від Кабінету міністрів).

"Водночас Національний банк висловлює глибоке занепокоєння процедурою, за якою новообрана наглядова рада продовжила контракт з головою правління Ощадбанку. Призначення голови правління має відбуватися за результатами конкурсу, відповідно до запровадженої реформи корпоративного управління у держбанках. Натомість, наглядова рада Ощадбанку без проведення конкурсу прийняла рішення продовжити контракт із нинішнім головою правління на 5 років", - додали у НБУ.

Свою позицію Національний банк пообіцяв у встановленому порядку довести до Кабміну, який здійснює повноваження власника щодо Ощадбанку.

Нагадаємо, у травні Ощадбанк отримав наглядову раду.

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