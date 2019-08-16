НБУ відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національний банк України відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку і висловив занепокоєння щодо продовження контракту з головою правління банку Андрієм Пишним. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу регулятора.
"Нацбанк відхилив кандидатури більшості членів ради Ощадбанку", - повідомили у НБУ, додавши, що розглянули пакети документів новообраних членів наглядової ради Ощадбанку та провів тестування і співбесіди з ними.
За результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам, як зазначається, було ухвалено рішення відмовити у погодженні таким особам:
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- Шевкі Аджунеру (голова наглядової ради, незалежний директор);
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- Олексію Грінченку (заступник голови наглядової ради, незалежний директор);
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- Олексію Резнікову (член наглядової ради, незалежний директор);
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- Дмитру Власову (член наглядової ради, представник від Верховної Ради);
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- Даніелю Білаку (член наглядової ради, представник від Кабінету міністрів).
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"Водночас Національний банк висловлює глибоке занепокоєння процедурою, за якою новообрана наглядова рада продовжила контракт з головою правління Ощадбанку. Призначення голови правління має відбуватися за результатами конкурсу, відповідно до запровадженої реформи корпоративного управління у держбанках. Натомість, наглядова рада Ощадбанку без проведення конкурсу прийняла рішення продовжити контракт із нинішнім головою правління на 5 років", - додали у НБУ.
Свою позицію Національний банк пообіцяв у встановленому порядку довести до Кабміну, який здійснює повноваження власника щодо Ощадбанку.
Нагадаємо, у травні Ощадбанк отримав наглядову раду.