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"Ощадбанк" отримав наглядову раду

"Ощадбанк" отримав наглядову раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет міністрів призначив членів наглядової ради до "Ощадбанку", серед яких екс-директор в Україні, екс-голова представництва ЄБРР Шевкі Аджунер. Про це УНН повідомили у прес-службі банку.

"22 травня відповідно до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" постановою Кабінету міністрів України призначено членів наглядової ради "Ощадбанку", - повідомили у фінустанові.

За даними "Ощадбанку", незалежними членами наглядової ради стали:

  • Шевкі Аджунер,
  • Байба Апін,
  • Пітер Бріггс,
  • Міхаель Вайнштейн,
  • Олексій Грінченко,
  • Олексій Резніков.

Представник держави від комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності - Дмитро Власов. Представник держави від Кабінету міністрів України - Даніель Білак.

У банку вказали, що призначення незалежної наглядової ради для "Ощадбанку" є обов’язковою умовою подальшого співробітництва з ЄБРР.

"Менеджмент банку разом із міністерством фінансів та нашими європейськими партнерами працює над тим, щоб Ощадбанк став комерціалізованим, готовим до відкритої конкуренції, щоб його корпоративне управління відповідало кращим світовим практикам", – відзначив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.

Нагадаємо, Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядових рад держбанків у квітні.

Українські Національні Новини

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