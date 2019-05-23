"Ощадбанк" отримав наглядову раду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Кабінет міністрів призначив членів наглядової ради до "Ощадбанку", серед яких екс-директор в Україні, екс-голова представництва ЄБРР Шевкі Аджунер. Про це УНН повідомили у прес-службі банку.
"22 травня відповідно до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" постановою Кабінету міністрів України призначено членів наглядової ради "Ощадбанку", - повідомили у фінустанові.
За даними "Ощадбанку", незалежними членами наглядової ради стали:
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- Шевкі Аджунер,
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- Байба Апін,
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- Пітер Бріггс,
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- Міхаель Вайнштейн,
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- Олексій Грінченко,
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- Олексій Резніков.
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Представник держави від комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності - Дмитро Власов. Представник держави від Кабінету міністрів України - Даніель Білак.
У банку вказали, що призначення незалежної наглядової ради для "Ощадбанку" є обов’язковою умовою подальшого співробітництва з ЄБРР.
"Менеджмент банку разом із міністерством фінансів та нашими європейськими партнерами працює над тим, щоб Ощадбанк став комерціалізованим, готовим до відкритої конкуренції, щоб його корпоративне управління відповідало кращим світовим практикам", – відзначив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний.
Нагадаємо, Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядових рад держбанків у квітні.