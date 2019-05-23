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"Ощадбанк" получил наблюдательный совет

"Ощадбанк" получил наблюдательный совет

Киев  •  УНН

 • 11526 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Кабинет министров назначил членов наблюдательного совета в "Ощадбанк", среди которых экс-директор в Украине, экс-глава представительства ЕБРР Шевки Аджунер. Об этом УНН сообщили в пресс-службе банка.

"22 мая в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" постановлением Кабинета министров Украины назначены члены наблюдательного совета "Ощадбанка", - сообщили в финучреждении.

По данным "Ощадбанка", независимыми членами наблюдательного совета стали:

  • Шевки Аджунер,
  • Байба Апин,
  • Питер Бриггс,
  • Михаэль Вайнштейн,
  • Алексей Гринченко,
  • Алексей Резников.

Представитель государства от комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности - Дмитрий Власов. Представитель государства от Кабинета министров Украины - Даниэль Билак.

В банке отметили, что назначение независимого наблюдательного совета для "Ощадбанка" является обязательным условием дальнейшего сотрудничества с ЕБРР.

"Менеджмент банка вместе с министерством финансов и нашими европейскими партнерами работает над тем, чтобы Ощадбанк стал коммерциализированным, готовым к открытой конкуренции, чтобы его корпоративное управление соответствовало лучшим мировым практикам", - отметил глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Напомним, Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательных советов госбанков в апреле.

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