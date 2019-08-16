НБУ отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальный банк Украины отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка и выразил беспокойство относительно продления контракта с главой правления банка Андреем Пышным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов совета Ощадбанка", - сообщили в НБУ, добавив, что рассмотрели пакеты документов новоизбранных членов наблюдательного совета Ощадбанка и провели тестирование и собеседование с ними.
По результатам оценки соответствия квалификационным требованиям, как отмечается, было принято решение отказать в согласовании следующим лицам:
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- Шевки Аджунеру (глава наблюдательного совета, независимый директор);
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- Алексей Гринченко (заместитель главы наблюдательного совета, независимый директор);
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- Алексей Резников (член наблюдательного совета, независимый директор);
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- Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной Рады)
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- Даниэлю Билаку (член наблюдательного совета, представитель от Кабинета министров).
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"Вместе с тем Национальный банк выражает глубокую обеспокоенность процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет продлил контракт с главой правления Ощадбанка. Назначение председателя правления должно происходить по результатам конкурса, в соответствии с введенной реформой корпоративного управления в госбанках. при этом наблюдательный совет Ощадбанка без проведения конкурса принял решение продлить контракт с нынешним главой правления на 5 лет", - добавили в НБУ.
Свою позицию Национальный банк пообещал в установленном порядке сообщить в Кабмин, который осуществляет полномочия собственника в отношении Ощадбанка.
Напомним, в мае в Ощадбанке появился наблюдательный совет.