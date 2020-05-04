Світовий банк призначив нового віце-президента у справах Європи

“З 1 травня 2020 року новим віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії стала Анна Б’єрде, громадянка Швеції. На цій посаді пані Б’єрде керуватиме стратегічною, аналітичною, операційною роботою Банку та обміном знань у регіоні”, — повідомили у банку.

При цьому вказано, що на фоні пандемії COVID-19, в умовах невизначеності, що триває, новий економічний огляд Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії передбачає для регіону декілька сценаріїв негативного зростання, зокрема масштабну рецесію у 2020 році з падінням діапазоні від ‑4,4 до ‑2,8%.

Б’єрде повідомила, що у таких умовах “у найближчому майбутньому ми (СБ — ред.) надаватимемо прискорене фінансування та інструменти політики, які покликані допомогти захистити життя людей та їхні засоби до існування”. “У середньостроковій перспективі ми допомагатимемо країнам пом’якшувати економічні та фіскальні наслідки кризи за допомогою відповідних стратегічних заходів та фінансування”, — вказала вона.

На сьогодні, як повідомляється, Світовий банк виділив понад 1,4 млрд доларів США на допомогу країнам Європи та Центральної Азії в подоланні наслідків спалаху COVID-19. Після 2 квітня 2020 року в межах нових проектів надзвичайного реагування було затверджене фінансування в розмірі близько 490 млн доларів США. Окрім того, триває перерозподіл, використання або надання коштів у розмірі до 925 млн доларів США у межах діючих проектів та позик (у тому числі додаткове фінансування), що допоможе країнам у реагуванні на пандемію COVID-19.

Ці кошти призначені для закупівлі медичної техніки, включно з тест-системами, респіраторами та апаратами штучної вентиляції легень; зміцнення спроможностей систем охорони здоров’я (у тому числі і навчання медичних працівників); для соціального захисту найменш захищених категорій осіб, що постраждали від COVID-19. Кілька країн регіону зараз обговорюють зі Світовим банком майбутні проекти та напрямки підтримки, які допоможуть подолати наслідки пандемії.

“Протягом наступних 15 місяців ми виділимо до 160 млрд доларів США фінансової підтримки на надання країнам допомоги у захисті вразливих груп населення, підтримці бізнесу та стимулюванні відновлення економіки, включно з 50 млрд доларів США нових коштів МАР у формі грантів або пільгових кредитів”, — додали у СБ.

Нагадаємо, Світовий банк затвердив 150 млн доларів допомоги Україні для підтримки вразливих верств населення.