Всемирный банк назначил нового вице-президента по делам Европы

"С 1 мая 2020 года новым вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии стала Анна Бьерде, гражданка Швеции. На этой должности госпожа Бьерде будет руководить стратегической, аналитической, операционной работой Банка и обменом знаний в регионе", - сообщили в банке.

При этом указано, что на фоне пандемии COVID-19, в условиях неопределенности, что продолжается, новый экономический обзор Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии предусматривает для региона несколько сценариев негативного роста, в частности масштабную рецессию в 2020 году с падением диапазоне от -4,4 до -2,8%.

Бьерде сообщила, что в таких условиях "в ближайшем будущем мы (ВБ - ред.) будем предоставлять ускоренное финансирование и инструменты политики, которые призваны помочь защитить жизни людей и их средства к существованию". "В среднесрочной перспективе мы будем помогать странам смягчать экономические и фискальные последствия кризиса с помощью соответствующих стратегических мероприятий и финансирования", - указала она.

На сегодня, как сообщается, Всемирный банк выделил более 1,4 млрд долларов США на помощь странам Европы и Центральной Азии в преодолении последствий вспышки COVID-19. После 2 апреля 2020 года в рамках новых проектов чрезвычайного реагирования было утверждено финансирование в размере около 490 млн долларов США. Кроме того, продолжается перераспределение, использование или предоставление средств в размере до 925 млн долларов США в рамках действующих проектов и займов (в том числе дополнительное финансирование), что поможет странам в реагировании на пандемию COVID-19.

Эти средства предназначены для закупки медицинской техники, включая тест-системы, респираторы и аппараты искусственной вентиляции легких; укрепление возможностей систем здравоохранения (в том числе и обучение медицинских работников); для социальной защиты наименее защищенных категорий лиц, пострадавших от COVID-19. Несколько стран региона сейчас обсуждают со Всемирным банком будущие проекты и направления поддержки, которые помогут преодолеть последствия пандемии.

"В течение следующих 15 месяцев мы выделим до 160 млрд долларов США финансовой поддержки на предоставление странам помощи в защите уязвимых групп населения, поддержке бизнеса и стимулировании восстановления экономики, включая 50 млрд долларов США новых средств МАР в форме грантов или льготных кредитов", - добавили в ВБ.

Напомним, Всемирный банк утвердил 150 млн долларов помощи Украине для поддержки уязвимых слоев населения.