Світовий банк затвердив 150 млн доларів допомоги Україні для підтримки вразливих верств населення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Рада директорів Світового банку 30 квітня затвердила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" з метою розширення та вдосконалення соціальної допомоги сім’ям з низьким рівнем доходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Світовий банк.
У рамках додаткового фінансування 50 мільйонів доларів США буде направлено на заходи боротьби з поширенням пандемії COVID-19 (коронавірусу). Ці кошти допоможуть збільшити розмір та пришвидшити виплату допомоги в рамках програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та програми житлових субсидій. Одноразові виплати будуть також надаватися літнім людям та одержувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю.
"Тисячі українських сімей вже мають складнощі із оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через ріст цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат та підвищення їхньої адресності", - зазначив Алекс Кремер, виконуючий обов’язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.
"Додаткове фінансування буде також спрямоване на надання грантів на започаткування малого бізнесу, використовуючи досвід відомого в Україні проекту "Рука допомоги". Така фінансова допомога забезпечить підтримку бідному населенню в отриманні нових навичок, у пошуку роботи або відкритті власної справи", додав він.
Як відомо, "Рука допомоги" - це спільна ініціатива, розроблена Світовим банком та Міністерством соціальної політики України. Протягом 2017-2018 років у рамках діючого проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" мікро-фінансування було надане внутрішньо переміщеним особам з Донбасу, а також представникам найбідніших верств населення. Завдяки проекту 230 учасників започаткували власний бізнес у Харківській, Полтавській та Львівській областях, а також у деяких територіальних громадах Чернігівської, Житомирської та Донецької областей.
У наступні 15 місяців Світовий банк розгорне 160 мільярдів доларів США фінансової підтримки, щоб допомогти державам світу захистити бідні верстви населення, надати підтримку бізнесу і прискорити економічне відновлення, включаючи 50 мільярдів доларів США нової допомоги від МАР у формі грантів або фінансування на пільгових умовах.
Нагадаємо, раніше Світовий банк затвердив 135 млн доларів допомоги Україні на боротьбу з COVID-19.