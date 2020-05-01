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Всемирный банк утвердил 150 млн долларов помощи Украине для поддержки уязвимых слоев населения

Киев • УНН

 • 17996 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов США в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Всемирный банк.

Всемирный банк утвердил 150 млн долларов помощи Украине для поддержки уязвимых слоев населения

В рамках дополнительного финансирования 50 млн долларов США будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19 (коронавируса). Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - отметил Алекс Кремер, исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

"Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи". Такая финансовая помощь обеспечит поддержку бедному населению в получении новых навыков, в поиске работы или открытии собственного дела", добавил он.

Как известно, "Рука помощи" - это совместная инициатива, разработанная Всемирным банком и Министерством социальной политики Украины. В течение 2017-2018 годов в рамках действующего проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" микро-финансирование было предоставлено внутренне перемещенным лицам из Донбасса, а также представителям беднейших слоев населения. Благодаря проекту 230 участников начали свой бизнес в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а также в некоторых территориальных общинах Черниговской, Житомирской и Донецкой областей.

В следующие 15 месяцев Всемирный банк развернет 160 млрд долларов США финансовой поддержки, чтобы помочь государствам мира защитить бедные слои населения, оказать поддержку бизнеса и ускорить экономическое восстановление, включая 50 млрд долларов США новой помощи от МАР в форме грантов или финансирования на льготных условиях.

Напомним, ранее Всемирный банк утвердил 135 млн долларов помощи Украине на борьбу с COVID-19.

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