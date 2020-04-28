Світовий банк затвердив 135 млн доларів допомоги Україні на боротьбу з COVID-19

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рада директорів Світового банку затвердила 27 квітня додаткове фінансування в розмірі 135 мільйонів доларів США для Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", з метою розширення заходів реагування на пандемію COVID-19, які запроваджуються в секторі охорони здоров’я в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Світовий банк.