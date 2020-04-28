Світовий банк затвердив 135 млн доларів допомоги Україні на боротьбу з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рада директорів Світового банку затвердила 27 квітня додаткове фінансування в розмірі 135 мільйонів доларів США для Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", з метою розширення заходів реагування на пандемію COVID-19, які запроваджуються в секторі охорони здоров’я в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Світовий банк.
В рамках діючого проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" надається допомога у відновленні міських лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості, закупівлі сучасного обладнання та покращенні якості медичних послуг. Початкова сума інвестицій, у розмірі 215 мільйонів доларів США, спрямовувалася на підтримку реформ в секторі охорони здоров’я, покращення надання послуг (зокрема реформа первинної та вторинної ланок, рання діагностика та лікування серцево-судинних та онкологічних захворювань), а також підвищення ефективності системи охорони здоров’я в цілому.
Додаткові кошти, у розмірі 135 мільйонів доларів США, допоможуть Україні здійснити необхідну модернізацію лікарень та впровадити важливі реформи, а також у провести навчання для тисяч українських лікарів щодо надання сучасних медичних послуг. В рамках Проекту також надаватиметься підтримка для загального фонду державного бюджету з метою забезпечення потреб населення у медичних послугах. 35 мільйонів доларів США спрямовуються на діяльність з протидії поширенню епідемії COVID-19, йдеться у повідомленні.
Ці кошти будуть використані на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання в рамках заходів реагування на COVID-19, які впроваджує країна, проведення необхідного навчання для медичного персоналу, підтримку комунікації у наданні громадянам важливої публічної інформації. Нові виділені кошти також будуть використовуватися на відшкодування фінансування українським закладам охорони здоров’я, які надають послуги пацієнтам із COVID-19.
"Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, забезпечуючи можливість лікарням проводити складні медичні процедури із використанням високотехнологічного обладнання та відповідних протоколів лікування. Пацієнти матимуть можливість вибирати будь-яку лікарню в Україні, та їхні витрати на хірургічне втручання будуть покриватися із державного бюджету", - зазначив Алекс Кремер, виконуючий обов’язки Директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.
У наступні 15 місяців Світовий банк надасть 160 мільярдів доларів США фінансової підтримки, щоб допомогти державам світу захистити бідні верстви населення, надати підтримку бізнесу і прискорити економічне відновлення, включаючи 50 мільярдів доларів США нової допомоги від МАР у формі грантів або фінансування на пільгових умовах, заявили у банку.
Нагадаємо, зі 135 млн дол. від Світового банку на боротьбу з COVID-19 піде чверть.