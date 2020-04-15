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Зі 135 млн дол. від Світового банку на боротьбу з COVID-19 піде чверть - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна залучила фінансову допомогу у 135 млн доларів від Світового банку, з яких на боротьбу з COVID-19 піде лише 35 млн. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Україні вдалось додатково залучити 135 млн доларів від Світового банку, 35 млн з яких підуть на боротьбу з COVID-19”, — сказав Степанов.

З його слів, із зазначених 35 мільйонів 20 млн підуть на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання для подолання COVID-19 і 15 млн для додаткового фінансування медичних закладів для забезпечення організації, виявлення та лікування випадків COVID-19.

Як повідомляв УНН, раніше в КМУ заявили, що Світовий банк виділить Україні 150 млн доларів, зокрема, 50 млн доларів виділять вже у травні на підтримку вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу

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