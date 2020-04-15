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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55015 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64470 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 78297 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 77191 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101811 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83027 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105725 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130815 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130286 просмотра

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Со 135 млн долл. от Всемирного банка на борьбу с COVID-19 пойдет четверть - министр

Со 135 млн долл. от Всемирного банка на борьбу с COVID-19 пойдет четверть - министр

Киев  •  УНН

 • 15406 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина привлекла финансовую помощь в 135 млн долларов от Всемирного банка, из которых на борьбу с COVID-19 пойдет только 35 млн. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Украине удалось дополнительно привлечь 135 млн долларов от Всемирного банка, 35 млн из которых пойдут на борьбу с COVID-19", - сказал Степанов.

По его словам, из указанных 35 миллионов 20 млн пойдут на закупку необходимых материалов и оборудования для преодоления COVID-19 и 15 млн для дополнительного финансирования медицинских учреждений для обеспечения организации, выявления и лечения случаев COVID-19.

Как сообщал УНН, ранее в КМУ заявили, что Всемирный банк выделит Украине 150 млн долларов, в частности, 50 млн долларов выделят уже в мае на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

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