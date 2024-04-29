Шмыгаль поздравил с назначением нового главу Правительства Ирландии

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил с назначением на должность нового главы правительства Ирландии Саймона Гарриса и попутно предложил ему продолжить активный диалог между нашими странами. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал Шмыгаля.

Детали

Шмыгаль сообщил, что в телефонном разговоре с Саймоном Харрисом они обсудили ситуацию на украинском фронте и последние ракетные атаки рф по Украине. Наш премьер подчеркнул, что мы нуждаемся в большем количестве ПВО, чтобы защитить людей, и больше артиллерии, чтобы усилить наших военных.

Также Шмыгаль поблагодарил Ирландию за поддержку интеграции Украины в НАТО и ЕС. И выразил надежду на солидарность Ирландии в процессе переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца июня.

Отдельно собеседники проговорили вопрос конфискации российских активов.

Работаем со всеми стейкхолдерами, чтобы найти эффективные правовые механизмы. У нас общая цель - заставить агрессора заплатить. - отметил Шмыгаль.

Также украинский политик выразил благодарность Ирландии за помощь в гуманитарном разминировании, и предложил развивать совместное производство разминирующей техники.

Премьер Ирландии заверил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.