Шмигаль привітав із призначенням нового главу Уряду Ірландії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль привітав Саймона Гарріса з новим призначенням на посаду прем'єр-міністра Ірландії, обговорив потребу України у більшій протиповітряній та артилерійській допомозі, подякував Ірландії за підтримку інтеграції України в ЄС/НАТО та запропонував спільне виробництво обладнання для розмінування.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав із призначенням на посаду нового очільника Уряду Ірландії Саймона Гарріса та принагідно запропонував йому продовжити активний діалог між нашими країнами. Про це пише УНН із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.
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Шмигаль повідомив, що у телефонній розмові з Саймоном Гаррісом вони обговорили ситуацію на українському фронті та останні ракетні атаки рф по Україні. Наш прем’єр наголосив, що ми потребуємо більше ППО, аби захистити людей, та більше артилерії, щоб посилити наших військових.
Також Шмигаль подякував Ірландії за підтримку інтеграції України в НАТО і ЄС. Й висловив сподівання на солідарність Ірландії у процесі перемовин про вступ України до Євросоюзу до кінця червня.
Окремо співрозмовники проговорили питання конфіскації російських активів.
Працюємо з усіма стейкхолдерами, щоб знайти ефективні правові механізми. Маємо спільну мету — змусити агресора заплатити.
Також український політик висловив подяку Ірландії за допомогу в гуманітарному розмінуванні, й запропонував розвивати спільне виробництво розмінувальної техніки.
Прем’єр Ірландії запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.