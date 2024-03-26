Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии помощь Украине и конфискацию российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Рийгикогу Эстонии Лаури Хуссаром, во время которой поблагодарил его за поддержку страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Шмыгаля в своем Telegram-канале.

Детали

Шмыгаль подчеркнул, что Эстония является одним из самых активных партнеров и лидеров в оказании всесторонней помощи нашей Украине. Во время встречи с президентом Рийгикогу Эстонии Лаури Хуссаром он также поблагодарил его за ряд заявлений, принятых парламентариями в поддержку Украины.

Шмыгаль обсудил с Кэмероном необходимую Украине помощь и конфискацию активов рф

Обсудили оборонную помощь и привлечение России к ответственности. В частности, конфискацию замороженных российских активов. Эстония является активным промоутером этого вопроса, и мы чрезвычайно это ценим - рассказал глава украинского правительства.

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Кроме того, премьер-министр Украины поблагодарил Эстонию за поддержку Формулы мира Президента Украины, в частности приобщение к реализации таких пунктов как "Восстановление территориальной целостности Украины" и "Восстановление справедливости".

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с делегацией Европарламента финансовую и оборонную помощь Украине, европейскую интеграцию и конфискацию российских активов, подчеркнув важность поддержки ЕС.