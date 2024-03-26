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Шмыгаль обсудил с Кэмероном необходимую Украине помощь и конфискацию активов рф

Шмыгаль обсудил с Кэмероном необходимую Украине помощь и конфискацию активов рф

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 12:48  •  7263 просмотра

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Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном усиление российских атак на Украину, помощь, в которой нуждается Киев, и конфискацию замороженных российских активов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном усиление вражеских атак на Украину, необходимую Киеву помощь и вопрос конфискации замороженных активов рф. Об этом премьер сообщил в Telegram, передает УНН

 Провел разговор с Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Обсудили обострение атак России на гражданскую инфраструктуру и необходимую Украине помощь. А также механизмы, которые заставят Россию заплатить за совершенные преступления и разрушения. В частности, конфискацию замороженных активов рф

- написал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил главу МИД Британии за личную вовлеченность в процесс конфискации российских активов. 

Чиновники обсудили создание специальной международной группы с участием Украины, которая наработает юридические пути, необходимые для конфискации. 

По словам Шмыгаля, Украина уже предоставила свои предложения. Создан Международный реестр убытков. Далее, как рассказал Шмыгаль, Киев предлагает создать Международную компенсационную комиссию и компенсационный фонд. 

"Наша позиция однозначна: все замороженные активы России должны быть направлены на нужды нашего государства", - резюмировал премьер. 

Бельгия готова профинансировать Украине оборонные нужды прибылью от конфискованных активов рф - Шмыгаль4 марта 2024, 17:38 • 28080 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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