Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Фицо двустороннее сотрудничество между Украиной и Словакией
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Робертом Фицо двустороннее сотрудничество и усилия по восстановлению Украины. В частности, во время этих переговоров были подняты вопросы энергетики и порядка в приграничной зоне. Украина поблагодарила Словакию за помощь с электроэнергией и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Фицо. О ходе этих переговоров сообщила пресс-служба украинского премьера передает УНН.
Провел первый разговор с новоназначенным Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Очертили приоритетные направления двустороннего сотрудничества: восстановление, энергетика, развитие пограничной инфраструктуры. Озвучил потребности в инженерной технике для гуманитарного разминирования, которые производят словацкие компании. Рассчитываем на участие словацких компаний в различных сферах восстановления Украины.
Детали
По информации пресс-службы украинского премьер-министра Шмыгаль и Фицо отдельно проговорили сотрудничество в энергетике. Украина выразила благодарность Словакии за ее помощь с поставками электроэнергии.
Коснулись во время своего разговора премьеры и ситуации на границе. Было отмечено, что проезд первоочередных грузов осуществляется беспрепятственно. Украинская сторона рассчитывает в ближайшее время заключить со словаками межправительственное соглашение о контроле на совместных пунктах пропуска.
Также, Шмыгаль и Фицо говорили о реализации формулы мира Президента Владимира Зеленского. В завершение, Шмыгаль поблагодарил Словакию за последовательную поддержку европейской перспективы Украины. А также выразил надежду на положительные решения саммита лидеров ЕС в этом месяце.
Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Фицо двустороннее сотрудничество между Украиной и Словакией
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Робертом Фицо двустороннее сотрудничество и усилия по восстановлению Украины. В частности, во время этих переговоров были подняты вопросы энергетики и порядка в приграничной зоне. Украина поблагодарила Словакию за помощь с электроэнергией и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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