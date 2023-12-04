Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Фицо двустороннее сотрудничество между Украиной и Словакией

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор со словацким коллегой Робертом Фицо. О ходе этих переговоров сообщила пресс-служба украинского премьера передает УНН.

Провел первый разговор с новоназначенным Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Очертили приоритетные направления двустороннего сотрудничества: восстановление, энергетика, развитие пограничной инфраструктуры. Озвучил потребности в инженерной технике для гуманитарного разминирования, которые производят словацкие компании. Рассчитываем на участие словацких компаний в различных сферах восстановления Украины. - поделился деталями разговора с Фицо украинский премьер.

Детали

По информации пресс-службы украинского премьер-министра Шмыгаль и Фицо отдельно проговорили сотрудничество в энергетике. Украина выразила благодарность Словакии за ее помощь с поставками электроэнергии.

Коснулись во время своего разговора премьеры и ситуации на границе. Было отмечено, что проезд первоочередных грузов осуществляется беспрепятственно. Украинская сторона рассчитывает в ближайшее время заключить со словаками межправительственное соглашение о контроле на совместных пунктах пропуска.

Также, Шмыгаль и Фицо говорили о реализации формулы мира Президента Владимира Зеленского. В завершение, Шмыгаль поблагодарил Словакию за последовательную поддержку европейской перспективы Украины. А также выразил надежду на положительные решения саммита лидеров ЕС в этом месяце.