Шмыгаль обсудил с премьером Литвы усиление ПВО Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Шмыгаль обсудил с премьер-министром Литвы Шимоните вопросы противовоздушной обороны и другие аспекты обороны, а также переговоры по евроатлантической интеграции и восстановлению Украины при поддержке Литвы.
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Литвы Ингрид Шимоните укрепление оборонных возможностей, в частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны, передает УНН.
Цитата
Всегда рады приветствовать в Украине Премьер-министра Ингриду Шимоните и наших литовских друзей. Обсудили укрепление наших оборонных возможностей, в частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны, а также о Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского. В фокусе разговора была энергетическая безопасность, восстановление справедливости, конфискация замороженных российских активов
Он выразил благодарность правительству Литвы за поддержку украинской позиции, что восстановление Украины должно происходить прямо сейчас.
"Сегодня Литва уже восстанавливает некоторые из наших социальных объектов. Отдельный блок вопросов - это содействие евроатлантической и европейской интеграции Украины. В обоих направлениях имеем полную поддержку Литовского правительства", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль и его литовская коллега Ингрида Шимоните подписали совместное заявление о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве.
Напомним
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла в Киев с рабочим визитом.
Шмыгаль обсудил с премьером Литвы усиление ПВО Украины
Премьер-министр Украины Шмыгаль обсудил с премьер-министром Литвы Шимоните вопросы противовоздушной обороны и другие аспекты обороны, а также переговоры по евроатлантической интеграции и восстановлению Украины при поддержке Литвы.
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