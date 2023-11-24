Шмыгаль обсудил с премьером Литвы усиление ПВО Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Литвы Ингрид Шимоните укрепление оборонных возможностей, в частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны, передает УНН.

Цитата Всегда рады приветствовать в Украине Премьер-министра Ингриду Шимоните и наших литовских друзей. Обсудили укрепление наших оборонных возможностей, в частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны, а также о Формуле мира Президента Украины Владимира Зеленского. В фокусе разговора была энергетическая безопасность, восстановление справедливости, конфискация замороженных российских активов - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Он выразил благодарность правительству Литвы за поддержку украинской позиции, что восстановление Украины должно происходить прямо сейчас.

"Сегодня Литва уже восстанавливает некоторые из наших социальных объектов. Отдельный блок вопросов - это содействие евроатлантической и европейской интеграции Украины. В обоих направлениях имеем полную поддержку Литовского правительства", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль и его литовская коллега Ингрида Шимоните подписали совместное заявление о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве.

Напомним

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла в Киев с рабочим визитом.