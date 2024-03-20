Шмыгаль обсудил с Боррелем использование замороженных активов рф и начало переговоров о вступлении в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Брюсселе с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает УНН.

Он сообщил, что с Боррелем обсудил:

дальнейшую военную помощь, в частности в рамках Европейского фонда мира (EPF) и Европейской оборонно-промышленной стратегии ЕС. Шмыгаль поблагодарил за дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины.

использование замороженных российских активов для нужд Украины;



поддержку Формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира;



принятие переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.



Шмыгаль указал, что Украина ожидает плодотворные заседания Совета ассоциации

Дополнение

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил во вторник, что предложит ЕС использовать 90 процентов доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки вооружения для Украины через Европейский фонд мира, конкретное предложение должно быть подано в среду, 20 марта.