Шмыгаль и Рютте обсудили закупку американского оружия для Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль и Генсек НАТО Марк Рютте подвели итоги заседания "Рамштайн" и скоординировали дальнейшую работу. Они обсудили новую инициативу по закупке американского оружия, включая системы Patriot, для Украины.
Министр обороны Денис Шмыгаль провел важный разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте после встречи в формате "Рамштайн". Обсудили новую инициативу, которая позволит союзникам закупать американское оружие, передает УНН.
Детали
Шмыгаль и Рютте подвели итоги заседания и скоординировали дальнейшую работу.
Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины. Благодарим все страны, которые выразили готовность присоединиться
Шмыгаль также поблагодарил Рютте за сильную речь в поддержку нашей страны во время заседания Контактной группы.
Строим крепкое и дружественное партнерство ради устойчивого мира и безопасности
Обслуживание F-16 и новая инициатива от США: Шмыгаль объявил ключевые решения партнеров на «Рамштайне»21.07.25, 18:44 • 1794 просмотра