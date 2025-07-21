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Шмыгаль и Рютте обсудили закупку американского оружия для Украины

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль и Генсек НАТО Марк Рютте подвели итоги заседания "Рамштайн" и скоординировали дальнейшую работу. Они обсудили новую инициативу по закупке американского оружия, включая системы Patriot, для Украины.

Шмыгаль и Рютте обсудили закупку американского оружия для Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль провел важный разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте после встречи в формате "Рамштайн". Обсудили новую инициативу, которая позволит союзникам закупать американское оружие, передает УНН.

Детали

Шмыгаль и Рютте подвели итоги заседания и скоординировали дальнейшую работу.

Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины. Благодарим все страны, которые выразили готовность присоединиться 

- отметил министр обороны.

Шмыгаль также поблагодарил Рютте за сильную речь в поддержку нашей страны во время заседания Контактной группы.

Строим крепкое и дружественное партнерство ради устойчивого мира и безопасности 

- резюмировал Шмыгаль.

Обслуживание F-16 и новая инициатива от США: Шмыгаль объявил ключевые решения партнеров на «Рамштайне»21.07.25, 18:44 • 1794 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
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