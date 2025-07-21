Шмыгаль и Рютте обсудили закупку американского оружия для Украины

Министр обороны Денис Шмыгаль провел важный разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте после встречи в формате "Рамштайн". Обсудили новую инициативу, которая позволит союзникам закупать американское оружие, передает УНН.

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Шмыгаль и Рютте подвели итоги заседания и скоординировали дальнейшую работу.

Говорили также о новой инициативе, которая позволит союзникам закупать американское оружие, в том числе системы Patriot, для Украины. Благодарим все страны, которые выразили готовность присоединиться - отметил министр обороны.

Шмыгаль также поблагодарил Рютте за сильную речь в поддержку нашей страны во время заседания Контактной группы.

Строим крепкое и дружественное партнерство ради устойчивого мира и безопасности - резюмировал Шмыгаль.

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