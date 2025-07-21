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Шмигаль та Рютте обговорили закупівлю американської зброї для України

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Генсек НАТО Марк Рютте підбили підсумки засідання "Рамштайн" та скоординували подальшу роботу. Вони обговорили нову ініціативу щодо закупівлі американської зброї, включаючи системи Patriot, для України.

Шмигаль та Рютте обговорили закупівлю американської зброї для України

Міністр оборони Денис Шмигаль провів важливу розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте після зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорили нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, передає УНН.

Деталі

Шмигаль та Рютте підбили підсумки засідання й скоординували подальшу роботу.

Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України. Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися 

- зазначив міністр оборони.

Шмигаль також подякував Рютте за сильну промову на підтримку нашої країни під час засідання Контактної групи.

Будуємо міцне та дружнє партнерство задля сталого миру й безпеки 

- резюмував Шмигаль.

Обслуговування F-16 та нова ініціатива від США: Шмигаль оголосив ключові рішення партнерів на "Рамштайні"21.07.25, 18:44 • 1796 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Марк Рютте
НАТО
MIM-104 Patriot
Україна
Денис Шмигаль
Tesla
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