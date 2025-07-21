Шмигаль та Рютте обговорили закупівлю американської зброї для України

Міністр оборони Денис Шмигаль провів важливу розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте після зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорили нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, передає УНН.

Шмигаль та Рютте підбили підсумки засідання й скоординували подальшу роботу.

Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України. Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися