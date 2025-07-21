Шмигаль та Рютте обговорили закупівлю американської зброї для України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Генсек НАТО Марк Рютте підбили підсумки засідання "Рамштайн" та скоординували подальшу роботу. Вони обговорили нову ініціативу щодо закупівлі американської зброї, включаючи системи Patriot, для України.
Міністр оборони Денис Шмигаль провів важливу розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте після зустрічі у форматі "Рамштайн". Обговорили нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, передає УНН.
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Шмигаль та Рютте підбили підсумки засідання й скоординували подальшу роботу.
Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України. Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися
Шмигаль також подякував Рютте за сильну промову на підтримку нашої країни під час засідання Контактної групи.
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Обслуговування F-16 та нова ініціатива від США: Шмигаль оголосив ключові рішення партнерів на "Рамштайні"21.07.25, 18:44 • 1796 переглядiв