Кусок металла с крыши столичного ТЦ ранил двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В результате инцидента, произошедшего в четверг в Киеве возле торгового центра на проспекте Победы, пострадали два человека, сообщили УНН источники в медицинских учреждении.
"Мужчина и женщина. Женщину положили в институт нейрохирургии, мужчине оказали помощь на месте", - сообщили врачи.
Отметим, сегодня в Киеве, в результате сильного ветра, с крыши нового торгового центра на проспекте Победы сорвало кусок металла.
Как сообщал УНН, Укргидрометцентр предупредил о сильных порывов ветра в столице 19 апреля.