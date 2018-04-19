Кусок металла с крыши столичного ТЦ ранил двух человек

"Мужчина и женщина. Женщину положили в институт нейрохирургии, мужчине оказали помощь на месте", - сообщили врачи.



Отметим, сегодня в Киеве, в результате сильного ветра, с крыши нового торгового центра на проспекте Победы сорвало кусок металла.



Как сообщал УНН, Укргидрометцентр предупредил о сильных порывов ветра в столице 19 апреля.



