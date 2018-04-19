Шматок металу з даху столичного ТЦ поранив двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Внаслідок інциденту, що стався у четвер в Києві поблизу торгівельного центру на проспекті Перемоги, постраждало двоє людей, повідомили УНН джерела в мед закладі.
"Чоловік і жінка. Жінку поклали до інституту нейрохірургії, чоловіку надали допомогу на місці", - повідомили лікарі.
Зазначимо, сьогодні у Києві, внаслідок сильного вітру, з даху нового торгового центру на проспекті Перемоги зірвало шматок металу.
Як повідомляв УНН, Укргідрометцентр попередив про сильні пориви вітру у столиці 19 квітня.