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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Пути передачи нового коронавируса устанавливаются - Минздрав

Киев • УНН

 • 14174 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На данный момент медики устанавливают пути и механизмы передачи смертельного коронавируса, который обнаружили в Китае. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, выявленной в Китае, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Пути передачи нового коронавируса устанавливаются - Минздрав

"Пути и механизмы передачи коронавируса сейчас устанавливаются", - сказал Ляшко.

По его словам, зарегистрировано 15 случаев коронавирусной инфекции среди медицинских работников, оказывавших помощь больным с этой инфекцией.

Напомним, ранее сообщалось о более 600 заболевших новым коронавирусом в Китае.

Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.

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