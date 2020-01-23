Пути передачи нового коронавируса устанавливаются - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На данный момент медики устанавливают пути и механизмы передачи смертельного коронавируса, который обнаружили в Китае. Об этом на брифинге по защищенности Украины от коронавирусной инфекции, выявленной в Китае, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Пути и механизмы передачи коронавируса сейчас устанавливаются", - сказал Ляшко.
По его словам, зарегистрировано 15 случаев коронавирусной инфекции среди медицинских работников, оказывавших помощь больным с этой инфекцией.
Напомним, ранее сообщалось о более 600 заболевших новым коронавирусом в Китае.
Как сообщал УНН, Китай закрывает на карантин город с 11 миллионами жителей из-за смертельного коронавируса.