Шляхи передачі нового коронавірусу наразі встановлюються - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Наразі медики встановлюють шляхи і механізми передачі смертельного коронавірусу, який виявили у Китаї. Про це на брифінгу щодо захищеності України від коронавірусної інфекції, виявленої у Китаї, заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Шляхи і механізми передачі коронавірусу зараз встановлюються", - сказав Ляшко.
За його словами, зареєстровано 15 випадків коронавірусної інфекції серед медичних працівників, які надавали допомогу хворим на дану інфекцію.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про понад 600 хворих на новий коронавірус в Китаї.
Як повідомляв УНН, Китай закриває на карантин місто з 11 мільйонами жителів через смертельний коронавірус.