Дорогу на Эверест закрыли из-за мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Власти Китая решили закрыть на неопределенный срок базовый лагерь Эвереста в Тибете для туристов, чтобы убрать накопившийся мусор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
"Ключевая территория (заповедника - ред.) будет закрыта для туризма на неопределенный период, в основном, для сохранения окружающей среды", - сообщили в комиссии по туризму.
Сообщается, что обычным туристам будет разрешено посещать районы вокруг монастыря Ронгбук на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря. Тем, у кого есть разрешение на восхождение, позволят отправиться в базовый лагерь на высоте 5200 метров и выше.
Альпинисты, которые получат разрешение, должны будут выполнять более строгие экологические правила, в том числе будут обязаны вывозить с собой весь свой мусор.
Отмечается, что также будет создана группа из 200 человек, чтобы убрать уже скопившийся мусор.
Как сообщал УНН, в Карпатах в феврале сошло не менее 16 лавин.