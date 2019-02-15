Дорогу на Еверест закрили через сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Влада Китаю вирішила закрити на невизначений термін базовий табір Евересту в Тибеті для туристів, щоб прибрати накопичився сміття. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
"Ключова територія (заповідника - ред.) буде закрита для туризму на невизначений період, в основному, для збереження навколишнього середовища", - повідомили в комісії з туризму.
Повідомляється, що звичайним туристам буде дозволено відвідувати райони навколо монастиря Ронгбук на висоті близько 5 тисяч метрів над рівнем моря. Тим, у кого є дозвіл на сходження, дозволять відправитися в базовий табір на висоті 5200 метрів і вище.
Альпіністи, які отримають дозвіл, повинні будуть виконувати більш суворі екологічні правила, в тому числі будуть зобов'язані вивозити з собою все своє сміття.
Зазначається, що також буде створена група з 200 осіб, щоб прибрати сміття, яке накопичилось.
Як повідомляв УНН, в Карпатах в лютому зійшло не менше 16 лавин.