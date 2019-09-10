Школьницу ударило током при попытке сделать селфи на железной дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Малолетнюю девушку травмировало электротоком при попытке сделать селфи на цистерне на железнодорожной станции в Черкасской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе регионального филиала УЗ "Одесская железная дорога".
"Вечером 9 сентября 2019 года на станции Цветково (Черкасская область) регионального филиала "Одесская железная дорога" получила травмы электротоком 13-летняя девушка. На момент травмирования школьница пыталась вылезти на цистерну, чтобы сфотографироваться", - указали в филиале УЗ.
Такую рискованную идею, как отмечается, она пыталась воплотить вместе с младшим братом в транзитном парке станции.
"Дежурная по станции срочно вызвала карету скорой помощи. Девушку с ожогами второй степени доставили в ожоговое отделение Черкасской городской больницы", - добавили в Одесской железной дороги.
Напомним, на базе отдыха в Одесской области мальчик погиб от удара током.