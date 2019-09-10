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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105045 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118537 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110175 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116495 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123002 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149782 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149696 просмотра

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Школьницу ударило током при попытке сделать селфи на железной дороге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Малолетнюю девушку травмировало электротоком при попытке сделать селфи на цистерне на железнодорожной станции в Черкасской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе регионального филиала УЗ "Одесская железная дорога".

"Вечером 9 сентября 2019 года на станции Цветково (Черкасская область) регионального филиала "Одесская железная дорога" получила травмы электротоком 13-летняя девушка. На момент травмирования школьница пыталась вылезти на цистерну, чтобы сфотографироваться", - указали в филиале УЗ.

Такую рискованную идею, как отмечается, она пыталась воплотить вместе с младшим братом в транзитном парке станции.

"Дежурная по станции срочно вызвала карету скорой помощи. Девушку с ожогами второй степени доставили в ожоговое отделение Черкасской городской больницы", - добавили в Одесской железной дороги.

Напомним, на базе отдыха в Одесской области мальчик погиб от удара током.

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