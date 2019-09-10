Школярку вдарило струмом при спробі зробити селфі на залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Малолітню дівчину травмовано електрострумом при спробі зробити селфі на цистерні на залізничній станції у Черкаській області. Про це УНН повідомили у пресслужбі регіональної філії УЗ "Одеська залізниця".
"Ввечері 9 вересня 2019 року на станції Цвіткове (Черкаська область) регіональної філії "Одеська залізниця" дістала травм електрострумом 13-річна дівчина. На момент травмування школярка намагалася вилізти на цистерну, щоб сфотографуватися", - вказали у філії УЗ.
Таку ризиковану ідею, як зазначається, вона намагалася втілити разом із молодшим братом у транзитному парку станції.
"Чергова по станції терміново викликала карету швидкої допомоги. Дівчину з опіками другого ступеню доставлено до опікового відділення Черкаської міської лікарні", - додали в Одеській залізниці.
Нагадаємо, на базі відпочинку в Одеській області хлопчик загинув від ураження струмом.