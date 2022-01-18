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15 марта, 19:03 • 107229 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144534 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124253 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117722 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105291 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101714 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Школьница из Черкасс выиграла всеукраинскую олимпиаду сразу по 10 предметам

Киев • УНН

 • 21427 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Ученица шестого класса черкасской гимназии №9 Анна Чижик победила на всеукраинской олимпиаде "Всеобразование зима 2021-2022" из 10 предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.

Детали

Анна стала победительницей олимпиады по: украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории Украины, всемирной истории, географии и биологии.

Черкасскую гимназистку наградили дипломами за "высокий уровень теоретических и практических навыков, креативное и критическое мышление, мотивированность, уверенность в своих силах, творческий потенциал".

Напомним

На пробное ЗНО 2022 зарегистрировалось уже почти 43 тысячи украинцев.

Регистрация началась 5 января и продлится до 22 января.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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