Школьница из Черкасс выиграла всеукраинскую олимпиаду сразу по 10 предметам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Ученица шестого класса черкасской гимназии №9 Анна Чижик победила на всеукраинской олимпиаде "Всеобразование зима 2021-2022" из 10 предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.
Детали
Анна стала победительницей олимпиады по: украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории Украины, всемирной истории, географии и биологии.
Черкасскую гимназистку наградили дипломами за "высокий уровень теоретических и практических навыков, креативное и критическое мышление, мотивированность, уверенность в своих силах, творческий потенциал".
Напомним
На пробное ЗНО 2022 зарегистрировалось уже почти 43 тысячи украинцев.
Регистрация началась 5 января и продлится до 22 января.