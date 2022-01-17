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Менше, ніж торік: на пробне ЗНО зареєструвалися вже майже 43 тисячі учасників

Менше, ніж торік: на пробне ЗНО зареєструвалися вже майже 43 тисячі учасників

Київ • УНН

 • 12626 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні вже зареєструвались майже 43 тисячі осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, пише УНН.

Цитата:

“За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня 2022 року процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 42 957 осіб, які замовили 67 005 тестувань”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили у центрі, уже традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури, математики, англійської мови.

“Для успішної реєстрації на пробне ЗНО потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5‒7 днів перевірити факт зарахування коштів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО”, — нагадали в УЦОЯО.

За даними УЦОЯО, станом на 17 січня 2021 процес реєстрації у пробному ЗНО завершили 85 000 осіб. Тобто, більше, ніж цього року. Однак, торік терміни для реєстрації були коротші - з 5 по 19 січня.

Нагадаємо

Реєстрація на пробне ЗНО стартувала 5 січня. Реєстрація триватиме до 22 січня.

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