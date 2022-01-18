Школярка з Черкас виграла всеукраїнську олімпіаду одразу з 10 предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Учениця шостого класу черкаської гімназії №9 Анна Чижик перемогла на всеукраїнській олімпіаді "Всеосвіта зима 2021-2022" з 10 предметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.
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Анна стала переможницею олімпіади з: української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, німецької мови, математики, історії України, всесвітньої історії, географії та біології.
Черкаську гімназистку нагородили дипломами за "високий рівень теоретичних та практичних навичок, креативне та критичне мислення, вмотивованість, упевненість у своїх силах, творчий потенціал".
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Реєстрація почалася 5 січня і триватиме до 22 січня.