Школярка з Черкас виграла всеукраїнську олімпіаду одразу з 10 предметів

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Анна стала переможницею олімпіади з: української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, німецької мови, математики, історії України, всесвітньої історії, географії та біології.

Черкаську гімназистку нагородили дипломами за "високий рівень теоретичних та практичних навичок, креативне та критичне мислення, вмотивованість, упевненість у своїх силах, творчий потенціал".

Нагадаємо

На пробне ЗНО 2022 року зареєструвалося вже майже 43 тисячі українців.

Реєстрація почалася 5 січня і триватиме до 22 січня.