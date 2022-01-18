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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Школярка з Черкас виграла всеукраїнську олімпіаду одразу з 10 предметів

Школярка з Черкас виграла всеукраїнську олімпіаду одразу з 10 предметів

Київ • УНН

 • 21428 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Учениця шостого класу черкаської гімназії №9 Анна Чижик перемогла на всеукраїнській олімпіаді "Всеосвіта зима 2021-2022" з 10 предметів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Деталі

Анна стала переможницею олімпіади з: української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, німецької мови, математики, історії України, всесвітньої історії, географії та біології.

Черкаську гімназистку нагородили дипломами за "високий рівень теоретичних та практичних навичок, креативне та критичне мислення, вмотивованість, упевненість у своїх силах, творчий потенціал".

Нагадаємо

На пробне ЗНО 2022 року зареєструвалося вже майже 43 тисячі українців. 

Реєстрація почалася 5 січня і триватиме до 22 січня.

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