Школьница стреляла из пневматического пистолета в РФ, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета в курганской школе в результате стрельбы семь учеников пострадали, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса.
В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме”, — говорится в сообщении.
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Медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась.
“По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу”, — уточнила представитель МВД.
На место происшествия выехала детский омбудсмен, чтобы выяснить подробности случившегося.