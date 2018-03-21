Учениця стріляла з пневматичного пістолета у школі РФ, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Школярка відкрила стрілянину з пневматичного пістолета в курганського школі в результаті стрілянини сім учнів постраждали, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сьогодні вранці в одній зі шкіл Шадринска під час перерви дівчинка 13 років з пневматичного пістолета, який належить її батькові, зробила декілька пострілів. В результаті події синці і садна, попередньо, отримали сім учнів 7-го класу.
В даний час в школі працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини події. Освітня установа працює в штатному режимі ", - йдеться в повідомленні.
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Медики виїхали на місце надзвичайної події та оглянули постраждалих учнів школи, госпіталізація більшості з них не знадобилася.
"За попередніми даними, одного з дітей швидка забрала з собою, діагноз пояснити не зможу", - уточнила представник МВС.
На місце події виїхала дитячий омбудсмен, щоб з'ясувати подробиці того, що сталося.