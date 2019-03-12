Школьница стала рекордсменкой Украины по длине волос
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Елена Корзенюк, 15-летняя киевлянка, получила официальный статус рекордсменки Украины по длине волос в 2,3 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу руководителя Национального реестра рекордов Ланы Ветровой.
"15-летняя киевлянка Елена Корзенюк сегодня получила официальный статус рекордсменки Украины - длина ее волос ... 235см! Национальный Реестр Рекордов будет инициировать внесение нашей Русалки Днепровской в мировую Книгу Рекордов Гиннеса", - отметила руководитель Нацреестра.
По ее словам, сейчас в Книге рекордов Гиннеса зафиксирован рекорд самых длинных детских волос аргентинской школьницы, что составляет 170,5 см.
Напомним, в городе Дружковка Донецкой области испекли самый большой блин, который вошел в Национальный реестр рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство".