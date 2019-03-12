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Школярка стала рекордсменкою України за довжиною волосся

Школярка стала рекордсменкою України за довжиною волосся

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Олена Корзенюк, 15-річна киянка, отримала офіційний статус рекордсменки України за довжиною волосся в 2,3 м. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку керівника Національного реєстру рекордів Лани Вєтрової.

"15-річна киянка Олена Корзенюк сьогодні отримала офіційний статус рекордсменки України - довжина її волосся ... 235см! Національний Реєстр Рекордів буде ініціювати внесення нашої Русалки Дніпрової в світову Книгу Рекордів Гіннеса", - зазначила керівник Нацреєстру.

За її словами, наразі в Книзі рекордів Гіннеса зафіксований рекорд найдовшого дитячого волосся аргентинської школярки становить 170,5 см.

Нагадаємо, у місті Дружківка Донецької області спекли найбільший млинець, який ввійшов до Національного реєстру рекордів України в категорію "Кулінарне мистецтво".

Українські Національні Новини

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