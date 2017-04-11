Школьников в Марьинке эвакуировали из-за обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Из-за обстрела боевиков детей школы №2 с занятий эвакуировали в бомбоубежище. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Боевики начали обстрел Марьинки. В школе №2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище", - написал В.Аброськин.
По его данным, по состоянию на 9:45 обстрел прекратился.
"Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на ул.Тельмана и Матросова. Информация о разрушении и пострадавших уточняется", - сообщил начальник управления полиции Донецкой области.
Как сообщал УНН, от декабря 2016 работу Донецкой фильтровальной станции останавливали 14 раз из-за обстрелов.