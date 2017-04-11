Школьников в Марьинке эвакуировали из-за обстрелов боевиков

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67988 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108725 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166669 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122266 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120052 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114355 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107330 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103784 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157596 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Школьников в Марьинке эвакуировали из-за обстрелов боевиков

Школьников в Марьинке эвакуировали из-за обстрелов боевиков

Киев  •  УНН

 • 7049 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Из-за обстрела боевиков детей школы №2 с занятий эвакуировали в бомбоубежище. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Боевики начали обстрел Марьинки. В школе №2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище", - написал В.Аброськин.

По его данным, по состоянию на 9:45 обстрел прекратился.

"Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на ул.Тельмана и Матросова. Информация о разрушении и пострадавших уточняется", - сообщил начальник управления полиции Донецкой области.

Как сообщал УНН, от декабря 2016 работу Донецкой фильтровальной станции останавливали 14 раз из-за обстрелов.

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