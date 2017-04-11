Школярів у Мар'їнці евакуювали через обстріли бойовиків

“Бойовики розпочали обстріл Мар’їнки. В школі №2 дітей із занять евакуювали до бомбосховища”, — написав В.Аброськін.

За його даними, станом на 9:45 обстріл припинився.

“Слідчо-оперативна група поліції оглядає місця обстрілу на вул.Тельмана і Матросова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, — повідомив начальник управління поліції Донеччини.

Як повідомляв УНН, від грудня 2016 року роботу Донецької фільтрувальної станції зупиняли 14 разів через обстріли.