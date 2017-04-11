Школярів у Мар'їнці евакуювали через обстріли бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Через обстріл бойовиків дітей школи №2 із занять евакуювали до бомбосховища. Про це повідомив начальник ГУНП у Донецькій області Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Бойовики розпочали обстріл Мар’їнки. В школі №2 дітей із занять евакуювали до бомбосховища”, — написав В.Аброськін.
За його даними, станом на 9:45 обстріл припинився.
“Слідчо-оперативна група поліції оглядає місця обстрілу на вул.Тельмана і Матросова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, — повідомив начальник управління поліції Донеччини.
Як повідомляв УНН, від грудня 2016 року роботу Донецької фільтрувальної станції зупиняли 14 разів через обстріли.