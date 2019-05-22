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Школьник погиб под завалами песка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. В Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Трагический случай произошел вчера, 21 мая, в одном из сел Рокитновского района.

После занятий в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаную яму, которая находится в 200 метрах от дома. Впоследствии один из них пошел домой помочь матери по хозяйству, а другой - продолжил выкапывать небольшую землянку. Однако в яме глубиной около двух метров произошел сдвиг песка, под тяжестью которого ребенок погиб. Брат заволновался его длительным отсутствием и вернулся. Поняв, что произошло, начал откапывать брата и позвал на помощь взрослых.

Согласно врачебного свидетельства смерть мальчика наступила в результате асфиксии, а именно сжатия грудной клетки и живота песком при обвале.

Мальчик воспитывался в полноценной и благополучной семье. У родителей сейчас подрастают еще пятеро детей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай".

Напомним, в Николаеве мальчика насмерть придавило мусором.

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