Школяр загинув під завалами піску
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Рівненській області 12-річного хлопчика на смерть привалило піском, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції.
Трагічний випадок стався учора, 21 травня, в одному із сіл Рокитнівського району.
Після занять у школі двоє 12-річних братів-двійнят пішли гратися на піщану копанку, яка знаходиться за 200 метрів від будинку. Згодом один із хлопчаків пішов додому допомогти матері по господарству, а інший — продовжив викопувати невеличку землянку. Однак у ямі глибиною близько двох метрів стався зсув піску, під вагою якого дитина загинула. Брат захвилювався його тривалою відсутністю і повернувся. Зрозумівши, що сталося, почав відкопувати брата та покликав на допомогу дорослих.
Відповідно до лікарського свідоцтва смерть хлопчика настала внаслідок асфіксії, а саме стиснення грудної клітки та живота піском при обвалі.
Хлопчик виховувався у повноцінній та благополучній сім’ї. У батьків нині підростають ще п’ятеро дітей.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою "Нещасний випадок".
Нагадаємо, у Миколаєві хлопчика на смерть привалило сміттям.