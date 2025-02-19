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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Школы в Хмельницкой области идут на дистанционку из-за вспышки ОРВИ

Школы в Хмельницкой области идут на дистанционку из-за вспышки ОРВИ

Киев  •  УНН

 • 22189 просмотра

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Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ все учебные заведения Хмельницкой области переходят на дистанционное обучение. Карантин продлится с 20 по 28 февраля 2025 года, кроме дошкольных учреждений.

В Хмельницкой области из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ все учебные заведения, кроме детсадов, переходят на дистанционное обучение, карантин продлится с 20 по 28 февраля, сообщил в среду глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Учебные заведения области переходят на дистанционную форму обучения. В связи с высоким уровнем заболеваемости детей гриппом и ОРВИ, а также с целью недопущения дальнейшего распространения болезни, предотвращения распространения COVID-19 и предупреждения обострения эпидемической ситуации в области, все учебные заведения Хмельницкой области, за исключением учреждений дошкольного образования, с 20 по 28 февраля 2025 года переходят на дистанционную форму обучения

- написал Тюрин.

По его словам, такое решение сегодня было принято во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ19.02.25, 12:06 • 130658 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

COVID-19Здоровье
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий

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