Школи на Хмельниччині йдуть на дистанційку через спалах ГРВІ

У Хмельницькій області через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ всі навчальні заклади, окрім дитсадочків, переходять на дистанційне навчання, карантин триватиме з 20 по 28 лютого, повідомив у середу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Навчальні заклади області переходять на дистанційну форму навчання. У зв’язку з високим рівнем захворюваності дітей на грип та ГРВІ, а також з метою недопущення подальшого поширення хвороби, запобігання поширенню COVID-19 і попередження загострення епідемічної ситуації в області, усі навчальні заклади Хмельниччини, за винятком закладів дошкільної освіти, з 20 по 28 лютого 2025 року переходять на дистанційну форму навчання - написав Тюрін.

З його слів, таке рішення сьогодні було ухвалене під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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