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05:23 • 22045 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124306 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183663 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148008 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139366 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117631 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108179 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142910 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Школи на Хмельниччині йдуть на дистанційку через спалах ГРВІ

Школи на Хмельниччині йдуть на дистанційку через спалах ГРВІ

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 • 42312 перегляди

Через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ всі навчальні заклади Хмельницької області переходять на дистанційне навчання. Карантин триватиме з 20 по 28 лютого 2025 року, крім дошкільних закладів.

У Хмельницькій області через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ всі навчальні заклади, окрім дитсадочків, переходять на дистанційне навчання, карантин триватиме з 20 по 28 лютого, повідомив у середу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Навчальні заклади області переходять на дистанційну форму навчання. У зв’язку з високим рівнем захворюваності дітей на грип та ГРВІ, а також з метою недопущення подальшого поширення хвороби, запобігання поширенню COVID-19 і попередження загострення епідемічної ситуації в області, усі навчальні заклади Хмельниччини, за винятком закладів дошкільної освіти, з 20 по 28 лютого 2025 року переходять на дистанційну форму навчання

- написав Тюрін.

З його слів, таке рішення сьогодні було ухвалене під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Локальний карантин": у 16 областях вводять обмеження через грип та ГРВІ19.02.25, 12:06 • 169040 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

COVID-19Здоров'я
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький

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