Школы Прикарпатья переходят на дистанционную форму обучения: названа причина
Киев • УНН
Учебные заведения Ивано-Франковской области переходят на дистанционное обучение с 19 февраля по 4 марта из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. В медучреждениях области вводят «масочный режим» и ограничивают посещение пациентов.
Учреждения общего и предвысшего образования Прикарпатья переходят на дистанционную форму обучения. Причиной стал резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает УНН со ссылкой на главу Ивано-Франковской областной военной администрации Светлану Онищук.
Детали
По ее словам, согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ограничительные меры продлятся с 19 февраля по 4 марта.
Комиссия рекомендовала органам местного самоуправления и ГУ "Центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" мониторить ситуацию и в случае необходимости остановить работу детских садов,
Также отмечается, что руководителям высших учебных заведений поручено учесть эпидемиологическую ситуацию в начале учебного процесса и при необходимости ввести дистанционную форму обучения.
Кроме того, в учреждениях здравоохранения Ивано-Франковской области будет ограничено посещение пациентов и введен "масочный режим".
Напомним
В Украине с 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 60% заболеваемости - среди детей. В Хмельницкой области превышение эпидемического порога - на высоком уровне, сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко.