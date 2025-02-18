Школы Прикарпатья переходят на дистанционную форму обучения: названа причина

Учреждения общего и предвысшего образования Прикарпатья переходят на дистанционную форму обучения. Причиной стал резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает УНН со ссылкой на главу Ивано-Франковской областной военной администрации Светлану Онищук.

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По ее словам, согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ограничительные меры продлятся с 19 февраля по 4 марта.

Комиссия рекомендовала органам местного самоуправления и ГУ "Центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" мониторить ситуацию и в случае необходимости остановить работу детских садов, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководителям высших учебных заведений поручено учесть эпидемиологическую ситуацию в начале учебного процесса и при необходимости ввести дистанционную форму обучения.

Кроме того, в учреждениях здравоохранения Ивано-Франковской области будет ограничено посещение пациентов и введен "масочный режим".

Напомним

В Украине с 10 по 16 февраля зафиксировано 206 тыс. случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 60% заболеваемости - среди детей. В Хмельницкой области превышение эпидемического порога - на высоком уровне, сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко.