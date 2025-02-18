Школи Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання: названо причину
Київ • УНН
Заклади освіти Івано-Франківської області переходять на дистанційне навчання з 19 лютого по 4 березня через зростання захворюваності на ГРВІ та грип. У медзакладах області запроваджують "масковий режим" та обмежують відвідування пацієнтів.
Заклади загальної та передвищої освіти Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання. Причиною стало різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип, повідомляє УНН із посиланням на голову Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлану Онищук.
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За її словами, згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, обмежувальні заходи триватимуть з 19 лютого по 4 березня.
Комісія рекомендувала органам місцевого самоврядування та ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" моніторити ситуацію і у разі потреби зупинити роботу дитячих садків,
Також зазначається, що керівникам вищих навчальних закладів доручено врахувати епідеміологічну ситуацію на початку навчального процесу та за необхідності запровадити дистанційну форму навчання.
Крім того, у закладах охорони здоров’я Івано-Франківської області буде обмежено відвідування пацієнтів та запроваджено "масковий режим".
Нагадаємо
В Україні з 10 по 16 лютого зафіксовано 206 тис. випадків захворювань на грип та ГРВІ. 60% захворюваності - серед дітей. У Хмельницькій області перевищення епідемічного порогу - на високому рівні, повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Олексій Даниленко.