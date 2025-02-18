Школи Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання: названо причину

Заклади загальної та передвищої освіти Прикарпаття переходять на дистанційну форму навчання. Причиною стало різке зростання захворюваності на ГРВІ та грип, повідомляє УНН із посиланням на голову Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлану Онищук.

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За її словами, згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, обмежувальні заходи триватимуть з 19 лютого по 4 березня.

Комісія рекомендувала органам місцевого самоврядування та ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" моніторити ситуацію і у разі потреби зупинити роботу дитячих садків, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що керівникам вищих навчальних закладів доручено врахувати епідеміологічну ситуацію на початку навчального процесу та за необхідності запровадити дистанційну форму навчання.

Крім того, у закладах охорони здоров’я Івано-Франківської області буде обмежено відвідування пацієнтів та запроваджено "масковий режим".

Нагадаємо

В Україні з 10 по 16 лютого зафіксовано 206 тис. випадків захворювань на грип та ГРВІ. 60% захворюваності - серед дітей. У Хмельницькій області перевищення епідемічного порогу - на високому рівні, повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ Олексій Даниленко.