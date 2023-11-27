Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

Суровая зимняя погода вызывает перебои в движении и снежные заносы на дорогах: местами до 1,5 метра

Непогода привела местами к снежным заносам высотой до 1,5 метров и осложнила движение на дорогах Одесской, Николаевской и других областей Украины, а некоторые автодороги были перекрыты. Глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем сообщил, что сильный ветер препятствует расчистке дорог, даже несмотря на то, что бригады работают в усиленном режиме