Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  37936 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  102459 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  263540 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  354868 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  205599 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  190501 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  365985 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  206818 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  154452 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  154443 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  181631 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  168024 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  28858 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  32589 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  56711 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  354868 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
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24 ноября  •  365985 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  311586 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  295852 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  295938 просмотра
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Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение, поскольку 44 населенных пункта обесточены в результате непогоды.

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Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды

В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА

Самый большой флаг страны в Киеве был поврежден сильным ветром; сейчас его заменяют, и он будет снова поднят, как только погодные условия улучшатся.

Общество •   •  19939 просмотра
В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Решение об увольнении директора инфекционного центра в Виннице должно быть принято путем голосования депутатов, а не единолично главой области, даже в условиях военного положения, считает депутат областного совета.

Общество •   •  102459 просмотра
Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

На Киевщине из-за непогоды обесточены 44 воздушных линий и более тысячи трансформаторных подстанций

В Киевской области из-за непогоды обесточены 44 воздушные линии электропередач и 1 033 трансформаторные подстанции; восстановительные работы продолжаются, но могут затянуться.

Общество •   •  20565 просмотра
На Киевщине из-за непогоды обесточены 44 воздушных линий и более тысячи трансформаторных подстанций

На грани блэкаута: Запорожская АЭС в воскресенье была отключена от последней неповрежденной связи с энергосистемой Украины

Запорожская АЭС была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания, что привело к риску обесточивания, поскольку единственная оставшаяся линия была оборвана. МАГАТЭ подтвердило, что последняя резервная линия имела решающее значение для предотвращения полного обесточивания станции.

Война •   •  24306 просмотра
На грани блэкаута: Запорожская АЭС в воскресенье была отключена от последней неповрежденной связи с энергосистемой Украины

ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД

Государственное бюро расследований завершило расследование катастрофы вертолета в Броварах в январе 2023 года, в которой погибли высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел Украины, и на пути к передаче дела в суд. Пятерых должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подозревают в нарушении правил безопасности полетов, что привело к смертельной аварии

Криминал и ЧП •   •  17719 просмотра
ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД

Суд отправил под арест экс-заместителя председателя Госспецсвязи с возможностью залога в 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-заместителя председателя Госспецсвязи с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен по подозрению в растрате 62 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  16722 просмотра
Суд отправил под арест экс-заместителя председателя Госспецсвязи с возможностью залога в 10 млн грн

Школы закрыты, все службы спасают людей из снежного плена: Кипер о ситуации в Одесской области

Погодные условия в Одесской области несколько улучшились, что способствовало расчистке заблокированных дорог и освобождению застрявших автомобилей, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Общество •   •  18526 просмотра
Школы закрыты, все службы спасают людей из снежного плена: Кипер о ситуации в Одесской области

Суровая зимняя погода вызывает перебои в движении и снежные заносы на дорогах: местами до 1,5 метра

Непогода привела местами к снежным заносам высотой до 1,5 метров и осложнила движение на дорогах Одесской, Николаевской и других областей Украины, а некоторые автодороги были перекрыты. Глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем сообщил, что сильный ветер препятствует расчистке дорог, даже несмотря на то, что бригады работают в усиленном режиме

Общество •   •  20560 просмотра
Суровая зимняя погода вызывает перебои в движении и снежные заносы на дорогах: местами до 1,5 метра

К застрявшим авто на трассе Киев-Одесса техника подходит с двух сторон - Кипер

На трассе Киев-Одесса продолжаются спасательные работы: техника приближается к застрявшим автомобилям с обеих сторон, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Власти уже освободили 519 транспортных средств, включая автобусы и кареты скорой помощи, в то же время призывают людей оставаться дома.

Общество •   •  19732 просмотра
К застрявшим авто на трассе Киев-Одесса техника подходит с двух сторон - Кипер