Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за непогоды
Школам Черкасской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение, поскольку 44 населенных пункта обесточены в результате непогоды.
В Киеве ветер повредил самый большой флаг страны, его заменят на новый - КГГА
Самый большой флаг страны в Киеве был поврежден сильным ветром; сейчас его заменяют, и он будет снова поднят, как только погодные условия улучшатся.
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
Решение об увольнении директора инфекционного центра в Виннице должно быть принято путем голосования депутатов, а не единолично главой области, даже в условиях военного положения, считает депутат областного совета.
На Киевщине из-за непогоды обесточены 44 воздушных линий и более тысячи трансформаторных подстанций
В Киевской области из-за непогоды обесточены 44 воздушные линии электропередач и 1 033 трансформаторные подстанции; восстановительные работы продолжаются, но могут затянуться.
На грани блэкаута: Запорожская АЭС в воскресенье была отключена от последней неповрежденной связи с энергосистемой Украины
Запорожская АЭС была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания, что привело к риску обесточивания, поскольку единственная оставшаяся линия была оборвана. МАГАТЭ подтвердило, что последняя резервная линия имела решающее значение для предотвращения полного обесточивания станции.
ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах, где погибло руководство МВД
Государственное бюро расследований завершило расследование катастрофы вертолета в Броварах в январе 2023 года, в которой погибли высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел Украины, и на пути к передаче дела в суд. Пятерых должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям подозревают в нарушении правил безопасности полетов, что привело к смертельной аварии
Суд отправил под арест экс-заместителя председателя Госспецсвязи с возможностью залога в 10 млн грн
Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-заместителя председателя Госспецсвязи с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен по подозрению в растрате 62 миллионов гривен.
Школы закрыты, все службы спасают людей из снежного плена: Кипер о ситуации в Одесской области
Погодные условия в Одесской области несколько улучшились, что способствовало расчистке заблокированных дорог и освобождению застрявших автомобилей, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Суровая зимняя погода вызывает перебои в движении и снежные заносы на дорогах: местами до 1,5 метра
Непогода привела местами к снежным заносам высотой до 1,5 метров и осложнила движение на дорогах Одесской, Николаевской и других областей Украины, а некоторые автодороги были перекрыты. Глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем сообщил, что сильный ветер препятствует расчистке дорог, даже несмотря на то, что бригады работают в усиленном режиме
К застрявшим авто на трассе Киев-Одесса техника подходит с двух сторон - Кипер
На трассе Киев-Одесса продолжаются спасательные работы: техника приближается к застрявшим автомобилям с обеих сторон, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Власти уже освободили 519 транспортных средств, включая автобусы и кареты скорой помощи, в то же время призывают людей оставаться дома.