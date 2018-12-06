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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Вред и пользу алкоголя диетолог сравнил с лекарством

Киев • УНН

 • 14835 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Умеренное потребление алкоголя приносит пользу организму, злоупотребление спиртным - непоправимый ущерб. Об этом в своем блоге написал диетолог Ричард Хоффман, передает УНН.

Вред и пользу алкоголя диетолог сравнил с лекарством

Употребление алкоголя можно сравнить с приемом фармацевтических лекарств, пишет диетолог.

"Было бы странно выписывать рецепт на лекарства без предупреждения: каждый день вы должны принимать лишь пару таблеток – а не все залпом в пятницу вечером. Так любая польза превратится в ужасный вред. Такие же предостережения следует применять и к алкоголю", - говорит Хоффман.

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Многие питательные вещества, от жиров до витаминов, полезны в определенном количестве, продолжил диетолог.

"Эти ограничения связаны со способностью тела перерабатывать вещества. Яд – это исключительно вопрос дозировки", - подчеркнул он.

Напомним, как писал УНН, по мнению врачей, при условии правильного потребления, спиртное может быть частью здорового образа жизни.

Также напомним, в Украине подрожал алкоголь, но к новогодним праздникам эксперты прогнозируют акционное снижение цен.

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