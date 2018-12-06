Шкоду і користь алкоголю дієтолог порівняв з ліками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Помірне споживання алкоголю приносить користь організму, зловживання спиртним - непоправної шкоди. Про це у своєму блозі написав дієтолог Річард Хоффман, передає УНН.
Вживання алкоголю можна порівняти з прийомом лікарських засобів, пише дієтолог.
"Було б дивно виписувати рецепт на ліки без попередження: кожен день ви повинні приймати лише кілька таблеток - а не все залпом у п'ятницю ввечері. Так будь-яка користь перетвориться у жахливу шкоду. Такі ж застереження слід застосовувати і щодо алкоголю", - говорить Хоффман.
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Багато поживних речовин, від жирів до вітамінів, корисні у певній кількості, продовжив дієтолог.
"Ці обмеження пов'язані зі здатністю тіла переробляти речовини. Отрута - це виключно питання дозування", - підкреслив він.
Нагадаємо, як писав УНН, на думку лікарів, за умови правильного вживання, спиртне може бути частиною здорового способу життя.
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