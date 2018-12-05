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Спиртное может быть частью здорового образа жизни - диетолог

Киев • УНН

 • 21887 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Употребление алкоголя может принести как пользу, так и вред организму. Все дело в дозировке и времени потребляемого алкогольного напитка. Об этом в своем блоге написал диетолог Ричард Хоффман, передает УНН.

Спиртное может быть частью здорового образа жизни - диетолог

"Когда вы распределяете алкоголь равномерно на протяжении недели, риски смерти по всем факторам ниже, чем если употреблять это же количество спиртного за один-два дня в неделю", - написал он.

Важно и то, как вы пьете, продолжил диетолог.

"Концентрация алкоголя в крови повышается, если выпить его залпом. В свою очередь, при повышении концентрации организм перерабатывает алкоголь таким образом, что выделяются вредные молекулы – свободные радикалы, – которые вредны для печени и повышают риски развития рака", - объяснил он.

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Чтобы алкоголь принес пользу, а не вред, его лучше совмещать с приемом пищи. Еда замедляет процесс переваривания в желудке, снижая концентрацию алкоголя в крови, говорит Хоффман.

"Наименьшие риски развития рака наблюдаются при употреблении алкоголя в комплексе со средиземноморской диетой. В основном, это объясняется большим количеством питательных веществ, что свойственно этой диете – а именно витамином В, снижающим канцерогенный эффект от алкоголя", - рассказал он.

Как писал УНН, водка Medoff занимает четвертое место в экспорте Украины.

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