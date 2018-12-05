Спиртное может быть частью здорового образа жизни - диетолог
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Употребление алкоголя может принести как пользу, так и вред организму. Все дело в дозировке и времени потребляемого алкогольного напитка. Об этом в своем блоге написал диетолог Ричард Хоффман, передает УНН.
"Когда вы распределяете алкоголь равномерно на протяжении недели, риски смерти по всем факторам ниже, чем если употреблять это же количество спиртного за один-два дня в неделю", - написал он.
Важно и то, как вы пьете, продолжил диетолог.
"Концентрация алкоголя в крови повышается, если выпить его залпом. В свою очередь, при повышении концентрации организм перерабатывает алкоголь таким образом, что выделяются вредные молекулы – свободные радикалы, – которые вредны для печени и повышают риски развития рака", - объяснил он.
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Чтобы алкоголь принес пользу, а не вред, его лучше совмещать с приемом пищи. Еда замедляет процесс переваривания в желудке, снижая концентрацию алкоголя в крови, говорит Хоффман.
"Наименьшие риски развития рака наблюдаются при употреблении алкоголя в комплексе со средиземноморской диетой. В основном, это объясняется большим количеством питательных веществ, что свойственно этой диете – а именно витамином В, снижающим канцерогенный эффект от алкоголя", - рассказал он.
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