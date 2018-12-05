Спиртне може бути частиною здорового способу життя - дієтолог
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Вживання алкоголю може принести як користь, так і шкоду організму. Вся справа в дозуванні і часі споживаного алкогольного напою. Про це у своєму блозі написав дієтолог Річард Хоффман, передає УНН.
"Коли ви розподіляєте алкоголь рівномірно протягом тижня, ризики смерті за всіма чинниками нижчі, ніж якщо вживати цю ж кількість спиртного за один-два дні на тиждень", - написав він.
Важливо і те, як ви п'єте, продовжив дієтолог.
"Концентрація алкоголю в крові підвищується, якщо випити його залпом. У свою чергу, при підвищенні концентрації організм переробляє алкоголь таким чином, що виділяються шкідливі молекули - вільні радикали, - які шкідливі для печінки і підвищують ризики розвитку раку", - пояснив він.
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Щоб алкоголь приніс користь, а не шкоду, його краще поєднувати з прийомом їжі. Їжа уповільнює процес перетравлення в шлунку, знижуючи концентрацію алкоголю в крові, говорить Хоффман.
"Найменші ризики розвитку раку спостерігаються при вживанні алкоголю в комплексі з середземноморською дієтою. В основному, це пояснюється великою кількістю поживних речовин, що властиво цій дієті - а саме вітаміном В, що знижує канцерогенний ефект від алкоголю", - розповів він.
Як писав УНН, горілка Medoff займає четверте місце в експорті України.